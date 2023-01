Paura nel napoletano: 57enne ucciso in un ristorante. Era noto alle forze dell'ordine

Un 57enne, già noto alle forze dell'ordine, è stato ucciso da colpi d'arma da fuoco a Melito, in provincia di Napoli. La vittima freddata nell'agguato è ritenuto legato al clan Amato Pagano, detto degli scissionisti. E' stato colpito nel ristorante "Gaetano e Teresa" che si trova in via Lavinaio.

A cadere per mano dei sicari Vincenzo Nappi, conosciuto con il soprannome di 'o pittore', uno dei referenti di spicco degli Amato-Pagano. Nappi si occupava di estorsioni ma principalmente degli affari legati al 'mattone'. Costruzioni di case e villette. L'uomo è stato ucciso all'interno di un ristorante, davanti ad altri clienti che in quel momento si trovavano sul posto.

Nappi era stato arrestato nel 2011 dopo 3 mesi latitanza, perché sfuggito a un blitz dei Carabinieri, ma era attualmente libero.

Sono in corso le indagini dei Carabinieri della compagnia di Marano.