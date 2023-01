Mentre a Mosca e a San Pietroburgo, durante le festività natalizie, si fanno le file per i musei, nella penisola di Kola (meta prediletta soprattutto per l’Aurora boreale) si fanno le file per i bagni pubblici, latrine, all’aria aperta. Un video realizzato sul posto mostra che funzionano solo 2 cabine e la gente sta in fila fino a un’ora di tempo con la temperatura 10 gradi sotto lo zero, pur di soddisfare i bisogni primari.