A New York non è ancora caduta la prima neve dell'anno. Non accadeva dal 1973

New York ha superato il record del 1973 quando rimase senza neve fino al 29 gennaio. “Un inverno insolito”, scrive il New York Times, “sono passati 50 anni da quando la città ha atteso così a lungo la prima ”nevicata misurabile" (si fa qui riferimento alla neve "che si attacca", pari a un decimo di pollice, circa 2,54 millimetri) della stagione.

Il cielo è rosa sopra New York. Il soggetto di questa foto non è però lo skyline della Grande Mela raffigurato in tutto il suo splendore quanto qualcosa che non c'è: la neve . Perché dovrebbe esserci, almeno stando alle statistiche degli ultimi 50 anni.

Nel 2022 i primi fiocchi di neve calarono sulla Grande Mela subito dopo l'Epifania. Le previsioni avevano pre-allertato i cittadini sull'arrivo del primo ciclone bomba della stagione invernale con i suoi oltre 15 cm di neve previsti per il 7 gennaio. Ecco come appariva Central Park in questo scatto del 29 gennaio 2022.

Quest'anno la mancanza di nevicate è dovuta alle temperature miti che la città sta sperimentando. "Non c'è molta aria fredda. Il fronte freddo è più verso nord e lì c'è stata neve", osserva Dave Radell, meteorologo del National Weather Service di New York, riferendosi alle abbondanti nevicate nel nord dello stato di New York e in particolare a Buffalo.

Tuttavia, la mancanza di neve finora non dovrebbe comportare conseguenze significative e a lungo termine per la città dove ha piovuto molto, rileva Brian Ciemnecki, meteorologo del National Weather Service di New York. “Se non ci fossero precipitazioni, la storia sarebbe completamente diversa, perché allora potremmo parlare davvero di vera e propria siccità", ha puntualizzato. Ma così non è.

La Grande Mela, comunque, non è la sola a non essere stata finora imbiancata. La mancanza di neve sta caratterizzando l'inverno della costa orientale, da Washington a Philadelphia.

Se continua così, la prossima settimana sarà battuto un nuovo record: quello del maggior numero di giorni trascorsi a New York senza la neve. Il record, stabilito nel 2020, è stato di 332 giorni. L'ultima volta che ha nevicato risale al 9 marzo 2022. Facendo i conti, finora sono trascorsi 327 giorni senza neve.