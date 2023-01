Abruzzo, Juan Carrito non ce l'ha fatta: muore investito da un'auto il celebre orso bruno "goloso"

È stato investito da un'auto ed è morto l'orso bruno marsicano conosciuto come Juan Carrito, diventato famoso per le sue scorribande alla ricerca di cibo nei paesi dentro e fuori dal Parco nazionale. L'incidente si è verificato su una strada che conduce al cimitero di Castel Di Sangro, nell'Aquilano d'alta quota. L'animale è stato travolto da una Opel Corsa bianca, distrutta dall'impatto (anche se conducente e passeggeri sono rimasti illesi).

Il corpo dell'orso è stato trasferito nell'Istituto Zooprofilattico di Isernia per l'autopsia. Il plantigrado, un esemplare di orso bruno marsicano di 150 chili, era uno dei quattro cuccioli gemelli di mamma Amarena, nato nel Parco nazionale d’Abruzzo Lazio e Molise quattro anni fa.

Un orso fiducioso e fin troppo abituato alla presenza dell'uomo, hanno spiegato gli esperti dell'area protetta, tanto che si spostava senza problemi tra Roccaraso e Pescasseroli, in cerca di cibo facile: frequentava volentieri pollai, cassonetti ma anche pasticcerie e ristoranti della zona. Era stato fotografato in tante occasioni senza mai costituire un pericolo: a passeggio lungo i binari, mentre giocava con un cane a pochi passi dalla padrona, nei paraggi di un noto ristorante stellato della zona. L'ultimo avvistamento domenica, sui campi da sci dell'Aremogna.

Catturato più di un anno fa e spostato sulle pendici boscose della Maiella, l'animale tornato libero era rientrato in breve nella zona che già conosceva. Intorno al collo, così da non perderne le tracce, aveva un collare con gps.

La morte di Carrito è una sconfitta per tutti. In Italia, in base ai recenti censimenti, sono rimasti poco più di 50 esemplari di questa specie; attraverso i progetti dell'Unione europea, l'impegno era di raddoppiare l'area della specie e il numero di individui presenti entro il 2050.