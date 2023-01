Addio a Lisa Loring, la prima Mercoledì della Famiglia Addams

Nella recente serie Netflix anche Jenna Ortega si esibisce in una danza sfrenata per la quale ha detto di aver guardato video di Siouxsie and the Banshees, Denis Lavant in Beau Travail oltre a filmati d’archivio di ragazzi goth che ballavano nelle discoteche negli anni ’80. Il punto di partenza però è stata la danza di Lisa Loring: “ Sapevo che c’erano alcune cose che volevo fare ", ha detto. " Ho reso omaggio a Lisa Loring, la prima Mercoledì Addams. Ho fatto un po’ di shuffle che fa lei , ma naturalmente, hanno tagliato quel momento. Però so che c’è “.

Eppure, come a volte accade, quel ruolo è stato fatale a Lisa Loring, le cui prime apparizioni televisive risalgono a quando aveva appena tre anni nel telefilm Dr. Kildare.

Dopo Mercoledì, ha partecipato alla sitcom The Pruitts of Southampton e alla serie tv di spionaggio The Girl from U.N.C.L.E., prima di essere scelta per As the World Turns, una soap opera andata in onda dagli anni Cinquanta fino al 2010, e per qualche film horror.

Dopo il cinema, è stata truccatrice e infine p.r. in una catena di hotel. Lascia le due figlie Marianne e Vanessa: è morta serena, tenendo loro la mano.