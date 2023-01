Addio a Russell Banks, cantore dell'America disillusa

E' morto il romanziere che ha raccontato per decenni l'epopea quotidiana della classe operaia americana e l'illusione di quel 'sogno' Usa che ha ingannato milioni di persone. Russell Banks è scomparso oggi nella sua casa di Saratoga Springs, nello Stato di New York. Aveva 82 anni. E' stata la sua agente, Ellen Levine, a dare l'annuncio. Banks era da tempo malato di cancro.

Autore prolifico di ventuno libri, candidato a due premi Pulitzer, è stato lo scrittore che ha portato nei romanzi il dramma psicologico della vita sotto pressione degli operai del nordest americano. La geografia per lui era un tratto del destino avverso: nascere in un posto piuttosto che in un altro avrebbe segnato la vita, e garantito l'accesso a un'esistenza faticosa. Era l'"altro" Raymond Carver, ma anche il moderno Mark Twain" o Grace Paley, nomi guida della letteratura del riscatto delle persone derise, messe ai margini.

Tra le sue opere i romanzi "Continental Drift", in Italia uscito come "La deriva dei continenti", "Rule of the Bone" (La legge di Bone), e "The Sweet Hereafter" (Il dolce domani). Nelle sue storie c'erano le origini della sua famiglia operaia del New England, la vita segnata dalle tragedia, dagli eventi che sconvolgono esistenze, con personaggi che si muovono tra dubbio e malinconia, tra la visione oscura e un senso di destino avverso, strade in perenne salita, la fatica quotidiana. Ma alla fine in molte storie emergeva un messaggio di speranza, di ostinazione ad andare avanti, nonostante tutto.

Di "La deriva dei continenti" lo stesso Banks aveva detto: "Questa è una storia americana della fine del ventesimo secolo". Bob Dubois è un tipo disilluso in cerca di una fuga in Florida, e Vanise Dorsinville, una ragazza di Haiti in fuga con il figlio piccolo e un nipote. Per entrambi la Florida, terra di pensionati benestanti e nuovi ricchi, rappresenta il nuovo Eldorado della rinascita, la possibilità di ripartire, ma nasconde la violenza, il razzismo, la vita agra, quella negazione del sogno americano di cui generazioni di persone si sono imbevute, per poi scoprire l'altro lato della medaglia.