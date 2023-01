Afghanistan, esplosione vicino ministero degli esteri, oltre 20 vittime a Kabul

Una esplosione, provocata da un kamikaze, è avvenuta vicino al ministero degli esteri a Kabul, in Afghanistan, provocando più di venti vittime. Lo riferisce l'agenzia Afp.

Secondo una fonte dei soccorsi sono almeno 6 i feriti, tutti trasportati in ospedale.

Diverse le testimonianze che arrivano dal posto agli organi di stampa: Jamshed Karimi un autista dell'agenzia Afp, che ha assistito all'attentato, ha detto di aver visto "circa 20-25 vittime. Non so quanti di loro fossero morti o feriti. Stavo aspettando in macchina, quando ho visto un uomo con un kalashnikov in spalla e con una borsa. È passato davanti alla mia macchina e dopo pochi secondi c'è stato un forte scoppio. Ho visto quest'uomo farsi esplodere", ha detto Karimi.

Jagoda Grundtska, giornalista freelance polacca che vive a Kabul, ha scritto su Twitter: "L'esplosione davanti al ministero degli Affari Esteri è avvenuta esattamente quando i dipendenti stavano uscendo dai loro uffici. I talebani hanno chiuso una delle strade principali di New City che porta all'ospedale di emergenza".

Foto pubblicate sui social media ritraggono diversi corpi a terra lungo la strada dove si trova il ministero.