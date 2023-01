Borse europee in positivo dopo i dati sull'inflazione in Germania

Invertono la tendenza e accelerano al rialzo le Borse europee, anche grazie alle notizie incoraggianti sull'inflazione in arrivo dalla Germania.



Milano sale a +1,56%, guadagna quasi un punto percentuale e mezzo anche Francoforte, oltre un punto percentuale Parigi. La migliore è Londra, che supera il +2% recuperando anche i volumi di ieri, quando era chiusa per festività. A sostenere lo slancio di inizio anno contribuiscono i dati preliminari sull'inflazione a dicembre diffusi dai principali Laender tedeschi, in particolare quelli del Nord Reno-Westfalia, il più popoloso, che a dicembre ha fatto segnare un aumento dei prezzi al consumo dell'8,7%, in netto calo rispetto al 10,4% di novembre.

Guardando ai prezzi delle materie prime, cala quello del petrolio, con il Brent sotto gli 85 dollari al barile e il Wti americano poco sopra i 79 - siamo comunque ben al di sopra dei prezzi di un anno fa, di oltre l'8% per il Brent e del 4,5% per il Wti. Continua a calare anche il prezzo del gas naturale, che scende sotto i 75 euro al megawattora.