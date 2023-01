Parigi 2024, Zelensky: "No a russi e bielorussi"

La possibilità che il Cio possa consentire agli atleti di Russia e Bielorussia di prendere parte ai Giochi di Parigi 2024, anche se sotto lo status di neutrali, non piace a Volodymyr Zelensky.

Il Comitato internazionale olimpico, mercoledì aveva diffuso una nota nella quale affermava che: "A nessun atleta dovrebbe essere vietato di competere solo per il passaporto, i governi non devono decidere quali atleti possono partecipare alle competizioni e quali no".

L’organo di autogoverno dei Giochi riconosce al contempo le Federazioni internazionali come le uniche autorità deputate a decidere la propria partecipazione alla manifestazione.

Ed è proprio alle Federazioni Internazionali che ha scritto il presidente ucraino:

"L'appello è semplice e giusto: decidere sulla scelta del Cio che, purtroppo, vuole aprire lo sport all'influenza propagandistica di uno stato terrorista. Ho parlato con Bach (il presidente dil Cio) diverse volte e non ho mai sentito come proteggerà lo sport dalla propaganda di guerra se consentirà il ritorno degli atleti russi alle competizioni internazionali.

Non esiste la neutralità quando è in corso una guerra come questa e sappiamo quante volte i tiranni cercano di usare lo sport per i loro interessi ideologici. È ovvio che qualsiasi bandiera neutrale degli atleti russi sarebbe macchiata di sangue. L'Ucraina, ha concluso Volodymyr Zelensky, è pronta al boicottaggio dei giochi se saranno ammessi Russia e Bielorussia".