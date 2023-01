Al Senato sì unanime alla ricostituzione della Commissione Segre contro intolleranza e razzismo

La Commissione Segre per il contrasto dei fenomeni di intolleranza, razzismo, antisemitismo e istigazione all'odio e alla violenza sarà ricostituita. L'ha deciso oggi l'aula del Senato, all'unanimità, con 157 voti favorevoli alla mozione. Nessun astenuto e nessun contrario.

"Vista la mia età tutto quello che riesco a fare è tanto di guadagnato, cerco nelle mie possibilità di lasciare una scia, spero che sia profumata". Liliana Segre commenta con soddisfazione l'approvazione all'unanimità della sua proposta di ricostituzione della Commissione straordinaria per il contrasto dei fenomeni di intolleranza, razzismo, antisemitismo e istigazione all'odio e alla violenza, commissione da lei presieduta nella scorsa legislatura. La senatrice a vita, che in aula ha sostenuto le ragioni della ricostituzione, commenta favorevolmente il voto unanime, dopo che nella scorsa legislatura al voto di Pd, M5s, Iv, non si erano uniti FdI, FI e Lega che si erano astenuti. "Già la Commissione si era conclusa con l'unanimità - sottolinea ora Liliana Segre - quindi non è stata una sorpresa il voto di stamattina, c'era un'atmosfera diversa, c'era la consapevolezza di chi erano stati gli auditi e le audite, anch'io sono venuta molto tranquilla e sono molto contenta". Quanto alla presidenza, la senatrice a vita non commenta le indiscrezioni che la vedono confermata alla guida della Commissione da lei proposta: "Dipende se mi votano o no, è una cosa che ho molto sentito e voluto. La presidenza è secondaria, l'importante è che ci sia la Commissione".

Gli applausi in aula per la senatrice a vita

Applausi in Aula al Senato e tutti in piedi al termine dell'intervento della senatrice a vita Liliana Segre. Ma gli applausi di approvazione ci sono stati durante tutto il suo discorso. "È di grande significato che questa nostra votazione – ha detto Segre - si tenga nell'imminenza del prossimo 27 gennaio, giorno della memoria. Molto più, infatti, di tante celebrazioni che rischiano di apparire rituali, rappresenta - non solo per me, ma credo per tutti - un segnale importante e positivo". La senatrice ha poi ricordato "Come Presidente della Commissione nella scorsa legislatura mi sono battuta perché i lavori avessero una conclusione unitaria e condivisa e che il documento finale fosse approvato all'unanimità. Il risultato alla fine fu raggiunto e mi auguro vivamente che quello spirito venga recuperato oggi".

Segre ha anche riportato all'attualità il valore della commissione. "In questi mesi di passaggio dalla XVIII alla XIX legislatura - ha detto - sono accadute cose importanti, con riferimento ai temi di interesse della Commissione, su scala generale internazionale. C'è stata negli ultimi mesi del 2022, una grave crisi dell'universo dei social, del sistema, cioè, che ha cambiato il nostro modo di comunicare, informarci, comprare, vendere, garantire la sicurezza e la privacy. Ebbene, in questo mondo ci sono state decine di migliaia di licenziamenti di lavoratori e manager, un processo di crisi che ha investito media quali Meta e Twitter, ma anche realtà globali come Amazon o Uber. Si tratta di una crisi seria, profonda e preoccupante, se non certo la fine dei social media e della diffusione online, come qualcuno ha detto, sicuramente un passaggio a cui guardare con attenzione e senso di responsabilità. Tutto questo dovrà necessariamente riguardare anche la Commissione che ci accingiamo a ricostituire".