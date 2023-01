Al via l'80°edizione dei Golden Globe. Nessun titolo italiano in corsa

Tra il 10 e l'11 gennaio (facendo riferimento all'ora italiana) saranno assegnati i Golden Globe, i prestigiosi riconoscimenti statunitensi che premiano i migliori film e programmi televisivi della stagione.

La storia del premio (nato nel 1944 solo per il cinema, poi esteso, nel 1956, alla televisione) giunto alla sua 80esima edizione, è lunga e ricca, ma negli due anni non può vantare eventi positivi, bensì polemiche e boicottaggi. Dopo l'edizione 2022, decisamente sottotono per le accuse di razzismo (a causa della assenza di almeno un giornalista di colore tra gli 87 membri della giuria) e di corruzione (per via della mancanza di trasparenza nei criteri nell'assegnazione dei premi e il sospetto che siano stati assegnati voti in cambio di regali generosi da parte degli Studios), i Golden Globes si preparano a un ritorno in grande stile e garantiscono maggiore inclusività: "La profondità, la diversità e le dimensioni dell’organo di voto ora è di portata storica e comprende elettori provenienti da 62 Paesi" ha dichiarato Helen Hoehne, presidente dell'HFPA (Hollywood Foreign Press Association, l'associazione della stampa estera di Hollywood, che attribuisce i premi), che ha spiegato di aver aumentato, all'interno dell'associazione, il numero di rappresentanti delle diverse etnie, aggiungendo 103 nuovi elettori internazionali.

Lo scandalo travolge la Hollywood Foreign Press Association nel febbraio del 2021, per via di un inchiesta del Los Angeles Times da cui emerge l'assenza di rappresentanti di colore, cosa che allontana le emittenti televisive e alcuni divi di Hollywood, tra cui Tom Cruise, tanto da portarli a restituire le statuette, azione che alimenta l'indignazione pubblica.

La cerimonia di consegna dei premi 2023 è in programma al Beverly Hilton Hotel di Los Angeles, e sarà trasmessa sulla NBC (cosa che conferma il superamento degli scandali, visto il rifiuto di trasmettere quelli dello scorso anno). In Italia, l'evento si potrà seguire in diretta a partire dall'una del mattino, su Sky e in streaming su NOW.

A essere premiati non solo le pellicole, le serie e i programmi, ma anche gli attori protagonisti e non, e i registi. A assegnare i riconoscimenti nelle varie categorie, una giuria composta da circa novanta giornalisti.

I Golden Globe rappresentano non solo il primo appuntamento della stagione dei premi ma, secondo molti, la vera e propria anticamera degli Oscar.

A guidare quelli del 2023 sarà Jerrod Carmichael, stand up comedian e attore statunitense, mentre sul palco a consegnare i Golden Globe ai vincitori si alterneranno:

Ana De Armas

Ana Gasteyer

Billy Porter

Colman Domingo

Jamie Lee Curtis

Michaela Jaé Rodriguez

Natasha Lyonne

Nicole Byer

Niecy Nash-Betts

Quentin Tarantino e Tracy Morgan

Nella storica location del premio a Beverly Hills, assai più "intima" e raccolta del “Dolby Theatre” degli Oscar, oltre alle categorie tradizionali saranno assegnati dei premi speciali: Ryan Murphy riceverà il Carol Burnett Award per il suo lavoro come sceneggiatore, regista, produttore e visionario creativo della televisione. Eddie Murphy, invece, il Cecil B. DeMille Award per i suoi contributi al mondo dello spettacolo.

I candidati sono stati annunciati il 12 dicembre. Riguardo al cinema americano, le candidature confermate sono:

Miglior regia: James Cameron (Avatar: The Way of Water), Daniel Kwan e Daniel Scheinert (Everything Everywhere All at Once), Baz Luhrmann (Elvis), Martin McDonagh (The Banshees of Inisherin), Steven Spielberg (The Fabelmans). Miglior film drammatico: Avatar: The Way of Water, Elvis, The Fabelmans, Tár, Top Gun: Maverick. Miglior commedia: Babylon, The Banshees of Inisherin, Everything Everywhere All at Once, Glass Onion: A Knives Out Mystery, Triangle of Sadness. Miglior film d'animazione: Guillermo del Toro’s Pinocchio, Marcel the Shell With Shoes On, Puss in Boots: The Last Wish, Turning Red. Miglior film straniero: All Quiet on the Western Front (Germania), Argentina, 1985 (Argentina), Close (Belgio/Francia/Paesi Bassi), Decision to Leave (Corea del Sud), RRR (India).

Le candidature per la televisione sono:

Miglior serie drammatica: Better Call Saul, The Crown, House of the Dragon, Ozark, Severance; Miglior serie tv Comedy: Abbott Elementary, The Bear, Hacks, Only Murders in the Building, Wednesday; Miglior miniserie: Black Bird, Monster: The Jeffrey Dahmer Story, Pam and Tommy, The Dropout, The White Lotus: Sicily.