Aleksandr Lukascenko: l’Ucraina ha proposto alla Bielorussia di firmare un Patto di non-aggressione

Il presidente bielorusso Aleksandr Lukascenko ha dichiarato che l’Ucraina ha proposto alla Bielorussia di firmare un Patto di non-aggressione. Lukascenko è molto scettico e diffidente in merito a questa presunta iniziativa, affermando di “non capire la motivazione degli ucraini i quali, da un lato, chiedono a noi (bielorussi) di non guerreggiare in alcun caso con gli ucraini e di non far entrare le forze armate in territorio ucraino ma, dall’altra parte, stanno preparando una miscela esplosiva e si stanno armando con la Polonia e la Lituania.

"Non so quali scopi perseguano - aggiunge il presidente bielorusso - perciò noi siamo costretti a reagire duramente”. La dichiarazione di Lukascenko è stata diffusa dall’agenzia giornalistica pubblica bielorussa BELTA.