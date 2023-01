Allarme a Londra: un pacco con uranio all'aereoporto di Heathrow "proveniva dal Pakistan"

Polizia: “Non costituisce una minaccia per i cittadini”

Il materiale radioattivo è stato individuato all'aeroporto di Heathrow, Londra. La polizia antiterrorismo britannica ed i servizi di sicurezza, hanno aperto un'indagine sul ritrovamento di un pacco contenente uranio all'aeroporto di Heathrow a Londra. L'uranio - componente base anche per le cosiddette "bombe sporche" nucleari - è stato trovato in una spedizione di rottami metallici, ma gli investigatori stanno verificando se sia il risultato di una "cattiva gestione" nel paese da cui proviene, riferisce la Bbc, "Voglio rassicurare l'opinione pubblica che la quantità di materiale contaminato è estremamente ridotta - così il comandante della polizia, Richard Smith - secondo gli esperti non costituisce una minaccia per i cittadini".