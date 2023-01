Almeno l'80 per cento dei distributori sta aderendo alla serrata

È in corso dalle 19 di ieri (le 22 in autostrada) la serrata dei distributori di carburante e che, a quanto stanno comunicando le sigle promotrici, sta raccogliendo tra l'80 e il 90 per cento delle adesioni, al netto delle stazioni di rifornimento che per legge devono restare aperte garantendo i livelli minimi essenziali di servizio. Novità potrebbero però arrivare nel pomeriggio: un nuovo tavolo è stato annunciato per le 15 al ministero delle Imprese e del Made in Italy.

In tarda mattinata nella sala Capranichetta di piazza Montecitorio a Roma è iniziata la riunione delle tre associazioni di categoria, Faib Confesercenti, Fegica Cisl e Figisc-Anisa Confcommercio. La prima, a seguito di un incontro in extremis con il ministro delle Imprese Adolfo Urso, ha già annunciato di volere dimezzare la durata della chiusura, da 48 a 24 ore, e riferisce di un “confronto costruttivo con l'esecutivo”, mentre le altre due non hanno finora espresso intenzione di cambiare piani.

Per Fegica invece le rassicurazioni di Urso sono state "insufficienti e vaghe". Il ministro, spiega il presidente di Fegica, Roberto Di Vincenzo, ha parlato nell'incontro di ieri di un "non meglio precisato emendamento" che andrebbe incontro alle richieste della categoria. Ma secondo la Fegica non basta. "Si parla di ridurre le sanzioni ma le sanzioni devono sparire e si deve tornare alla situazione precedente. L'obbligo di un ulteriore cartello è inutile e dannoso per tagliare i prezzi". Il riferimento è all'obbligo di indicare il prezzo medio regionale, la più invisa delle decisioni del governo.

Bruno Bearzi, presidente Figisc-Confcommercio, a margine della riunione, lascia aperto uno spiraglio: “Potrebbe esserci in extremis una ulteriore convocazione del governo e laddove ci venga illustrato perlomeno il testo di questo emendamento questo potrebbe in qualche modo cambiare la prospettiva perché finora tutto ciò che è arrivato ci è stato calato addosso senza nessuna interlocuzione. Se nel pomeriggio ci fosse una apertura da parte del governo siamo disponibili a ridurre di 24 ore la protesta”. Secondo l'associazione, "il cartello con il prezzo medio non serve ai consumatori, anzi può fare l'effetto contrario perché se c'è un prezzo medio, uno che è al di sotto del prezzo medio tenderà ad avvicinarsi al benchmark e di conseguenza il prezzo aumenterebbe".