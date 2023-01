Alphabet, società madre di Google prevede il taglio di 12 mila posti di lavoro

Alphabet Inc, la società madre di Google dopo Microsoft Corp decide per un taglio dei posti di lavoro.

Per la prima è prevista l'eliminazione di 12.000 posti di lavoro, come ha affermato il suo amministratore delegato in una nota del personale. Secondo Reuters i tagli interesserebbero vari settori, management e risorse umane e dovrebbe interessare i lavoratori di tutto il mondo, con un impatto sul personale Usa.

I licenziamenti del motore di ricerca scuote il settore tecnologico e arriva pochi giorni dopo che la rivale Microsoft Corp ha dichiarato che avrebbe licenziato 10.000 lavoratori.