Anarchici: bagarre alla Camera su Cospito. Sicurezza innalzata intorno ai luoghi sensibili di Roma

L'Italia è "sotto attacco dell'internazionale anarchica". C'è il rischio di una saldatura con altre frange dell'antagonismo. E l'ondata di azioni nel nome della solidarietà ad Alfredo Cospito, "prova che il legame tra il detenuto e i suoi compagni rimane e giustifica il mantenimento del 41 bis". Il giorno dopo il trasferimento nel carcere di Opera del 55enne in sciopero della fame, i ministri Nordio, Piantedosi e Tajani, ribadiscono in una conferenza stampa la linea dura del Governo: "di fronte alla violenza non si tratta".

Innalzata a Roma la sicurezza attorno agli obiettivi e ai luoghi sensibili dopo le nuove mobilitazioni anarchiche in supporto di Alfredo Cospito che si svolgeranno nei prossimi giorni. Sotto la lente degli investigatori del Nucleo Informativo dei carabinieri e dei poliziotti della Digos anche tutti i social e account di area anarchica dove vengono veicolati gli appuntamenti. Per sabato è stato annunciato un corteo da Piazza Vittorio, al momento non autorizzato.

Bagarre in Aula alla Camera sul caso di Alfredo Cospito, l'anarchico in sciopero della fame per il quale il Guardasigilli Carlo Nordio ha confermato il 41-bis. Bagarre, sollevata da un intervento di Giovanni Donzelli contro il Pd, che si conclude in maniera fragorosa così com'è cominciata: con il presidente della Camera Lorenzo Fontana che convoca il Giurì d'onore per esaminare l'accaduto, con il ministro della Giustizia che dovrà andare a Montecitorio e con una netta scelta di campo di Palazzo Chigi secondo cui il problema non sono le dichiarazioni di Donzelli, ma il fatto che la sinistra non abbia preso posizione a fronte delle violenze degli anarchici.

Durante l'esame del progetto di legge per istituire la Commissione Antimafia prende la parola Donzelli , a proposito del 41-bis, e attacca Cospito che definisce “un influencer” usato dalla mafia per convincere il governo a togliere la misura del carcere duro. Poi, riferisce di alcune conversazioni che l'anarchico avrebbe avuto in carcere con vari boss: dall'esponente della 'ndrangheta, Francesco Presta, "killer di rara freddezza" a Francesco Di Maio del clan dei Casalesi. Citando i virgolettati. "Presta - racconta Donzelli - lo esortava: devi mantenere l'andamento, vai avanti. E Cospito rispondeva: fuori non si stanno muovendo solo gli anarchici, ma anche altre associazioni. Adesso vediamo che succede a Roma". Quindi il boss rispondeva: "Sarebbe importante che la questione arrivasse a livello europeo e magari ci levassero l'ergastolo ostativo". Più o meno dello stesso tenore il colloquio con Di Maio.

L'opposizione insorge

A quel punto l'opposizione insorge, Roberto Giachetti del Terzo Polo, difende il fatto che i parlamentari vadano in carcere a visitare detenuti anche in regime di 41-bis e confessa di aver apprezzato la risposta data da Cospito: "Non parlo con voi se prima non fate il giro del carcere per ascoltare i problemi di tutti". Altri, invece, ribattono le accuse nel merito e chiedono le dimissioni di Donzelli. Tra gli interventi più duri c'è quello di Federico Fornaro (Pd), che chiede come mai il deputato FdI sia in possesso di documenti riservati come le intercettazioni in carcere ipotizzando che forse sia per il suo ruolo nel Copasir.

Andrea Orlando invece ricorda come sia stato lui a firmare il decreto che ha istituito la Procura nazionale antiterrorismo e come sia stato sempre lui a far "approvare l'ultima versione del codice antimafia". Quindi rimarca come, subito dopo la visita in carcere a Cospito, abbia rilasciato un'intervista a "Il Manifesto" dal titolo: "Salviamogli la vita, ma il 41 bis resta". Enrico Letta chiede "più rispetto". Giuseppe Provenzano invita Donzelli a "vergognarsi". Cuperlo parla di parole "offensive e false". Serracchiani iscrive il gruppo Pd a parlare su emendamenti, articoli e ordini del giorno del ddl "perché è fondamentale che, a questo punto, si approfondisca il tema dell'antimafia".

Il dibattito va avanti ore. Donzelli smentisce che il documento sia arrivato dal Copasir e che sia segreto. Provenzano ribatte che un'informativa del Dap è "nell'esclusiva disponibilità del ministro della Giustizia". Enrico Costa (Azione), critica chi definisce il 41-bis come "un segnale da dare anche a chi protesta". FdI difende Donzelli, che sembra si sia sentito poi con Giorgia Meloni, descrivendolo scosso dalle minacce arrivate alla deputata Chiara Colosimo (FdI). Ma la polemica non si placa.

Alla fine il dibattito dura 10 ore e il ddl che istituisce la Commissione Antimafia passa praticamente all'unanimità. Ma il clima resta teso. Il Giurì d'onore deve fare la sua indagine e il Guardasigilli deve dire la sua.