Un'altra strage in California: 7 morti. Il video dell'arresto del killer

Sette persone sono morte in seguito a due sparatorie correlate a Half Moon Bay, una città appena a sud di San Francisco. Una persona è stata successivamente arrestata. Una delle sparatorie è avvenuta alla Mountain Mushroom Farm sulla Highway 92 (San Mateo Road) a Half Moon Bay, una piccola città sulla costa pacifica della California, a sud di San Francisco. Una fonte ha detto alla stazione televisiva locale KGO che quattro persone sono state uccise nella fattoria di funghi, nota anche come fattoria di coltivazione di marijuana. Una seconda sparatoria è avvenuta in una fattoria di trasporto di riso nel blocco 2100 di Cabrillo Highway South, a circa 5 miglia in auto dalla prima scena. In questa sparatoria sono morte tre persone, sempre secondo secondo KGO. Un uomo è stato arrestato poco dopo le 16:30 (ora locale), ma non è stato subito chiaro se fosse il sospetto tiratore.