Ancora guai per Francesco Totti: finisce nel mirino dell'Antiriciclaggio per bonifici sospetti

Non c'è pace per l’ex capitano della Roma Francesco Totti.

Dopo la bufera della separazione, con il nuovo anno l'ex numero 10 della Roma si vede messo sotto esame dall’Antiriciclaggio per alcune operazioni bancarie sospette.

Secondo la ricostruzione di alcuni quotidiani, i movimenti sospetti riguarderebbero il denaro del patrimonio familiare. In particolare sarebbero sotto osservazione alcuni investimenti nel settore delle scommesse e alcuni bonifici. Come il "prestito infruttifero" da 80 mila euro inviato, nell'agosto scorso, sul conto di una pensionata di Anzio dallo stesso Totti. I risk manager specificano che il rapporto della signora è cointestato con la figlia A. M.

Nello stesso giorno, la somma sarebbe transitata verso il conto cointestato con il marito della 50enne, che sarebbe amico di Totti, e poi verso un conto personale dell'uomo. I controlli effettuati avrebbero riscontrato una pluralità di bonifici "rivenienti da società operanti nel settore delle scommesse online".

C'è di più. Il nome di Totti comparirebbe nell’attività dell'Antiriciclaggio, già nel giugno 2020, attraverso l'esame di due conti e operazioni legate ai casinò di Montecarlo, Londra e Las Vegas. "Permangono forti dubbi in merito alla reale destinazione del denaro inviato alle varie case da gioco internazionali", scrivono gli esperti dell'Antiriciclaggio.

I movimenti sospetti riguardano pure dei prelievi in contanti e dei bonifici a favore del fratello Riccardo. O le raccolte in beneficenza a cui hanno partecipato anche compagni di squadra (come Antonio Rudiger, Thomas Vermaelen, Radja Nainggolan, Juan Jesus, Edin Dzeko ed Emerson Palmieri), ma giustificati con la causale 'multe' e 'sanzioni'.