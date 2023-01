Ansia e depressione diffuse: gli italiani fanno crescere il fatturato degli psicologi

Un disagio in crescita che spinge sempre di più chi ne soffre a chiedere aiuto.

Che dalla pandemia in poi i disturbi emotivi e psicologici, e il conseguente ricorso al supporto psicologico, siano aumentati è un dato acquisito. Una ulteriore conferma arriva dal significativo aumento del fatturato degli psicologi, a fronte di una maggiore richiesta di aiuto da parte dei cittadini.

Dall’ultima dichiarazione reddituale ENPAP (Ente Nazionale Previdenza e Assistenza Psicologi) dello scorso ottobre, relativa ai compensi percepiti nel 2021 dai professionisti del benessere psicologico, emerge che su tutto il territorio nazionale, i redditi netti sono aumentati del 28,57% (si erano invece ridotti del 5,62% nel 2020). Un dato eccezionale si registra al Sud, dove redditi e fatturato della Psicologia crescono complessivamente del 38,04%.

«L'aumento medio del 28% dei redditi degli psicologi che esercitano la libera professione è lo specchio di una crescita in termini di visibilità, credibilità e di ruolo sociale della figura dello psicologo”, sottolinea David Lazzari, Presidente del CNOP (Consiglio Nazionale Ordine Psicologi). “La pandemia è stata l'occasione per far emergere con forza l'importanza degli aspetti psicologici. Sempre più cittadini si rivolgono a noi e non dobbiamo deludere queste aspettative, così come dobbiamo portare avanti l'impegno per un programma nazionale per il benessere psicologico che passi per la scuola, la sanità, il welfare e il mondo del lavoro», aggiunge il Presidente del CNOP.