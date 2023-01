Anziana truffata da un finto nipote, l'uomo è stato subito arrestato

Le truffe ai danni degli anziani non si sono fermate neanche durante le festività natalizie.

Un 44 enne è stato sorpreso in flagranza di reato mentre cercava di truffare una signora di 87enne romana. L'uomo, già noto alle forze dell’ordine, aveva contattato nei giorni scorsi l’anziana al telefono spacciandosi per un nipote in difficoltà economiche.

Il finto parente aveva detto alla vittima che un corriere si sarebbe presentato presso la sua abitazione per ritirare la somma richiesta. Approfittando dell'evidente buona fede, l'imbroglione aveva quindi bussato alla porta della donna facendosi consegnare 500 euro in contanti come pagamento in contrassegno di un falso ordine.

A quel punto sono intervenuti i carabinieri che hanno bloccato il truffatore e restituito i soldi alla pensionata. Per l’uomo, originario di Napoli, è stato convalidato l’arresto.

L'Arma in un comunicato ha specificato che “si precisa che il procedimento versa nella fase delle indagini preliminari e che, pertanto, l'indagato deve considerarsi innocente sino ad eventuale condanna definitiva”.