Appennini senza neve, Santanchè: “Subito 4 misure”, dai fondi Covid agli ammortizzatori

Anche se da domenica 15 gennaio è probabile l’arrivo della neve sugli Appennini - tutta da confermare - la crisi della media montagna è evidente.

Si calcolano in almeno 50 milioni di euro i danni “diretti” delle attività legate alla montagna che le cinque regioni coinvolte nella crisi dovuta alla mancanza di neve sugli Appennini lamentano al tavolo organizzato dalla ministra Daniela Santanchè con le regioni e le categorie di settore. “Ma potrebbero addirittura triplicare se verranno considerati anche i danni indiretti”, specifica il presidente della Toscana Eugenio Giani.

Al tavolo con le regioni e le categorie di settore sui danni legati alla mancanza di neve sugli Appennini, la ministra del Turismo ha assicurato che il governo “darà risposte entro breve, 2-3 settimane”. Il governo per il momento si sta concentrando su 4 misure.

Innanzitutto, come primo provvedimento, attingere al fondo del ministero del Turismo per gli impianti di risalita e dedicare tali risorse alle località danneggiate dalla mancanza di neve. Come secondo passo la ministra spiega di essere al lavoro “per liberare i fondi Covid che alcuni Regioni hanno, ma che non possono essere utilizzati per altre finalità”. Spiegando la terza misura, Santanchè rivela di aver parlato ieri sera con la ministra del Lavoro Marina Calderone: “l’abbiamo sensibilizzata, ma già lo era, sul problema degli ammortizzatori sociali” per dare risposte anche agli stagionali, che comprendono ad esempio i maestri di sci, una categoria che sta soffrendo moltissimo perché non ha lavorato un’ora”.

Infine, la quarta misura che la ministra sta prendendo in considerazione è lavorare su una misura del governo Monti: “il 50% della riscossione dei comuni doveva essere stornato per le zone disagiate, e invece in questo momento emergenziale sarebbe opportuno che queste risorse potessero rimanere sul territorio”. Ad esempio “per l’Abetone su 1,9 milioni di euro, 1 milione viene restituito in questo fondo nazionale" - spiega Eugenio Giani, presidente della Toscana. "Noi chiediamo che per le località di montagna dell’Appennino dove c’è l’emergenza neve quello che viene riscosso venga speso in quel comune”.