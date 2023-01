Arrestato a Firenze un uomo accusato di sei sabotaggi alla ferrovia ad alta velocità

È stato arrestato questa mattina a Firenze, eseguendo un'ordinanza di custodia cautelare in carcere del giudice per le indagini preliminari, un uomo di trent'anni che la Procura ritiene “inserito nel contesto anarchico” cittadino e identifica come responsabile di "plurimi attentati contro la sicurezza del trasporto ferroviario sulla linea alta velocità che collega Firenze a Bologna, posti in essere a San Piero a Sieve e a Firenzuola, dal 28 agosto 2022 sino al 28 dicembre 2022". Sono stati stimati danni per decine di migliaia di euro alle strutture ferroviarie interessate dalle azioni di sabotaggio.

L'ordinanza, a quanto si apprende, elencherebbe sei diversi episodi. I reati ipotizzati a carico dell'arrestato sono quelli di attentato alla sicurezza dei trasporti e associazione con finalità di terrorismo. Quest'ultima è stata ravvisata, spiega la Questura, "nel fatto che la linea ad alta velocità è da tempo oggetto di attentati da parte delle compagini anarchiche nazionali, sodalizi con i quali il soggetto intrattiene stabili contatti, quantomeno in ambito provinciale".

I danni causati dalle azioni di sabotaggio sono stimati in decine di migliaia di euro e hanno riguardato strumentazioni di sicurezza e anche il quadro di comando del sistema di areazione di una galleria. Sono inoltre in corso riscontri sulla posizione di due minori, coordinate dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale dei Minorenni di Firenze, rispetto al loro eventuale coinvolgimento in uno dei sei episodi.