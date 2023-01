Arrestato un sospetto per l'omicidio dell'attivista Lgbtq+ kenyota Edwin Chiloba

Un sospetto è stato arrestato dalla polizia del Kenya che sta indagando sull'omicidio di un attivista per i diritti Lgbtq+. Il corpo di Edwin Chiloba, designer e modello di 25 anni, è stato trovato mercoledì sul ciglio di una strada a 40 km dalla città di Eldoret, nella Rift Valley, a circa 300 km dalla capitale Nairobi, hanno riferito media locali. Il corpo dell'attivista è stato ritrovato in stato di decomposizione all'interno di una cassa di metallo, particolare che ha suscitato un'ondata di sdegno in tutto il Paese.

Gli agenti di polizia che hanno aperto il baule hanno riferito che al momento era vestito da donna. Il defunto è stato identificato come Chiloba e il suo corpo è stato portato al Moi Teaching and Referral Hospital per stabilire la causa della morte. Il portavoce della polizia Resila Onyango ha riferito che il movente “non è ancora noto”. Chiloba è stato in passato attaccato e aggredito per il suo attivismo, ha twittato giovedì il suo amico Denis Nzioka.

"Abbiamo un sospetto in custodia, stiamo indagando sul suo ruolo in questo omicidio", ha dichiarato Peter Kimulwo, capo delle indagini presso l'Ufficio della direzione delle indagini criminali a Eldoret. "Lo consideriamo il principale sospettato perché ci sono indizi che puntano a lui, ma è ancora tutto sotto inchiesta", ha aggiunto alla stampa. Secondo Kimulwo, il sospettato è un amico di lunga data della vittima. La polizia sta anche cercando le persone che sono state viste caricare una cassa di metallo in un'auto a casa della vittima. Secondo una fonte della polizia che ha chiesto l'anonimato, Edwin Chiloba è stato "strangolato" dopo essere stato "torturato".

Secondo quanto affermato dalla polizia kenyota, il corpo è stato ritrovato in seguito alla segnalazione di un operatore di mototaxi che ha riferito di aver visto il baule scaricato sulla strada da un veicolo senza targa.

Gli attivisti per i diritti Lgbtq+ hanno chiesto che le indagini procedano rapidamente. In Kenya, le persone Lgbtq+ vengono ancora pesantemente discriminate all'interno di una società prevalentemente cristiana e conservatrice dove l'omosessualità è tabù, come in molti paesi africani. I rapporti sessuali tra persone dello stesso sesso sono punibili dalla legge, con pene fino a 14 anni di reclusione.

"È davvero preoccupante che si continui ad assistere ad un'escalation di violenza contro i keniani Lgbtq+. È riprovevole e profondamente ingiusto. Ogni giorno, i diritti umani delle persone Lgbtq+ vengono violati con poche conseguenze per i responsabili", ha dichiarato sulla propria pagina Facebook la Khrc, organizzazione non-governativa che da tre decenni si batte per radicare in Kenya una cultura dei diritti umani e della democrazia monitorando violazioni dei diritti stessi.

Il Khrc ha inoltre esortato le forze dell'ordine ad assicurare rapidamente alla giustizia gli autori del cruento omicidio, facendo riferimento all'uccisione di un'altra attivista per i diritti della comunità Lgbtq+, Sheila Lumumba, perpetrata lo scorso anno.

Numerosi i messaggi di cordoglio, di protesta e di richiesta di intervento del governo keniano sui social media, come riporta il sito Citizen Digital, che cita uno degli ultimi post di Chiloba su Instagram: "Il mio movimento è per tutti. Si tratta di inclusione. E se ho intenzione di combattere ciò per cui sono stato emarginato, lo farò per tutte le persone emarginate".