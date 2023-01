L'arresto di Matteo Messina Denaro, le reazioni del mondo politico

"Una grande vittoria dello Stato che dimostra di non arrendersi di fronte alla mafia", così il Presidente del Consiglio Giorgia Meloni commenta la notizia dell'arresto di Matteo Messina Denaro. "All'indomani dell'anniversario dell'arresto di Totò Riina, un altro capo della criminalità organizzata viene assicurato alla giustizia. I miei più vivi ringraziamenti, assieme a quelli di tutto il governo, vanno alle forze di polizia, e in particolare al Ros dei Carabinieri, alla Procura nazionale antimafia e alla Procura di Palermo per la cattura dell'esponente più significativo della criminalità mafiosa. Il governo - prosegue il presidente Meloni - assicura che la lotta alla criminalità mafiosa proseguirà senza tregua, come dimostra il fatto che il primo provvedimento di questo esecutivo - la difesa del carcere ostativo - ha riguardato proprio questa materia". ''Con l'arresto di Matteo Messina Denaro l'Italia assesta un duro colpo alla mafia. Grazie ai Carabinieri che hanno portato a termine questa straordinaria operazione. Grazie, siamo orgogliosi di voi. Lo Stato vince sulla mafia'' ha scritto su Twitter il vice premier e ministro degli Esteri Antonio Tajani.

"Arrestato Matteo Messina Denaro! Complimenti alle forze dell'ordine, alla magistratura, alle migliaia di persone che ogni giorno, in silenzio, lavorano per difendere la giustizia. Grazie ai ROS ed ai magistrati per il loro lavoro!" afferma su Twitter il ministro della Difesa Guido Crosetto.

"L'arresto di Matteo Messina Denaro è una notizia bellissima, è un risultato storico. Questa è una giornata di festa per tutto il Paese. Complimenti a chi ci ha lavorato a cominciare da inquirenti e forze dell'ordine. Oggi un giorno di felicità. Bravi tutti. Viva l'Italia scrive su Twitter Matteo Renzi.

“Vince lo Stato! È una giornata meravigliosa per l’Italia. È una giornata di riscatto per la Sicilia. A trent’anni dall’arresto di Riina. Complimenti ai carabinieri dei Ros che non si sono mai fermati per assicurare alla giustizia questo pericoloso latitante" dichiara il ministro per la Protezione civile e le Politiche del mare, Nello Musumeci. "I più vivi complimenti ai carabinieri dei Ros e al Procuratore di Palermo Maurizio De Lucia per l'aver catturato il boss mafioso Matteo Messina Denaro, dopo 30 anni di latitanza. Lo Stato è sempre più forte della criminalità organizzata." È quanto dichiara in una nota Andrea Delmastro delle Vedove, Deputato di Fratelli d'Italia e Sottosegretario alla Giustizia. "Dopo trent'anni di latitanza è finito in manette il superboss Matteo Messina Denaro. È con profonda emozione che ringrazio le donne e gli uomini dello Stato che non hanno mai mollato, confermando la regola che prima o poi anche i più grandi criminali in fuga vengono braccati e assicurati alla Giustizia. È una bella giornata per l'Italia e che serve da ammonimento per i mafiosi: le istituzioni e i nostri eroi in divisa non mollano mai" dice il Vicepremier e Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini.

"Grandissima soddisfazione per un risultato storico nella lotta alla mafia" ha dichiarato il ministro dell'interno Matteo Piantedosi appena appresa la notizia, al suo arrivo ad Ankara, per incontrare il suo omologo turco. "Complimenti alla Procura della Repubblica di Palermo e all'Arma dei Carabinieri che hanno assicurato alla giustizia un pericolosissimo latitante. Una giornata straordinaria per lo Stato e per tutti coloro che da sempre combattono contro le mafie". "Complimenti alle Forze dell'ordine e al ministro dell'Interno Matteo Piantedosi per l'arresto di Matteo Messina Denaro. Finalmente! E’ un bel giorno per lo Stato" scrive Pier Ferdinando Casini su Twitter.

"Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha telefonato questa mattina al Ministro dell'Interno e al Comandante dell'Arma dei Carabinieri per esprimere le sue congratulazioni per l'arresto di Matteo Messina Denaro, realizzato in stretto raccordo con la Magistratura" si legge in una nota del Quirinale.

Il sindaco di Corleone Nicolò Nicolosi, la giunta, il presidente del Consiglio comunale Pio Siragusa, i consiglieri comunali esprimono in una nota "grande soddisfazione per la brillante operazione del Ros dei carabinieri che ha portato all'arresto di Matteo Messina Denaro". "L'operazione condotta dall'Arma - dice il sindaco - segna una nuova importantissima vittoria dello Stato che, esattamente 30 anni dopo l'arresto di Salvatore Riina, dimostra ancora una volta la sua azione costante e pervasiva per liberare il Paese da ogni forma di criminalità organizzata e renderci cittadini più liberi". "L'importanza di questo arresto è sotto gli occhi di tutti, frutto del lavoro dei colleghi sul territorio, Ai quali ho già espresso la mia solidale e affettuosa vicinanza" afferma Giovanni Melillo, procuratore nazionale antimafia, in merito all'arresto di Matteo Messina Denaro. "L'arresto del super latitante Matteo Messina Denaro è una notizia straordinariamente positiva. Siamo tutti grati ad autorità inquirenti e forze dell'ordine che lo hanno catturato. Con la fine della latitanza del boss più ricercato, la mafia perde un'altra importante partita con lo Stato di diritto" scrive su Twitter il segretario di Più Europa Benedetto Della Vedova. "Arrestato Matteo Messina Denaro, a 30 anni esatti dalla cattura di Riina. Una grande notizia per il Paese. Complimenti alla Procura di Palermo, agli inquirenti e alle forze dell'ordine. La dimostrazione che lo Stato c'è e che la lotta alle mafie deve essere in cima alle priorità". Così Stefano Bonaccini, presidente della Regione Emilia Romagna e candidato alla segreteria Pd.