Assalto alla CGIL: altre due condanne e un patteggiamento

Il tribunale di Roma ha emesso altre due condanne e un patteggiamento in relazione all'assalto alla sede della Cgil il 9 ottobre del 2021. II gup, al termine di un processo con rito abbreviato, ha inflitto sette anni e due mesi a Claudio Toia, legato agli ambienti degli ultras juventini e ritenuto vicino a Forza Nuova, e cinque anni e mezzo a Mirko Passerini. Accolto il patteggiamento a quattro anni e mezzo per Emiliano Esperto. Nel procedimento si contestano i reati di devastazione e il saccheggio in concorso. La scorsa settimana erano stati condannati altri tre attivisti 'No Green Pass' con pene fino a sei anni.

Era il 9 ottobre 2021 quando la sede della Cgil a Roma viene presa d’assalto durante una manifestazione “No green pass”. Era stato colpito l’ingresso del palazzo di Corso d’Italia, gli uffici del piano terra messi a soqquadro e i cori davanti alle scalinate.