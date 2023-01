Attacco all'ambasciata dell'Azerbaigian a Teheran: ucciso il capo della sicurezza

Un uomo armato di un kalashnikov ha attaccato l'ambasciata dell'Azerbaigian a Teheran, capitale dell'Iran, uccidendo il capo della sicurezza della sede diplomatica e ferendo due guardie. Lo ha reso noto il ministero degli Esteri dell'Azerbaigian in un comunicato. Non è ancora stato fornito un movente per l'attacco. Un video, presumibilmente ripreso sulla scena, mostra un corpo senza vita appena dentro l'ambasciata. Il ministero degli Esteri dell'Azerbaigian ha comunicato che "un'indagine è attualmente in corso su questo infido attacco" e ha parlato di un aggressore che ha distrutto un posto di guardia sparando con un fucile d'assalto.



La tensione fra i due paesi

L'Azerbaigian confina a Nord-Ovest con l'Iran. Tra i due Paesi ci sono state tensioni da quando Azerbaigian e Armenia, sostenuta dall'Iran, hanno combattuto per la regione del Nagorno-Karabakh. A ottobre l'Iran ha lanciato un'esercitazione militare vicino al confine con l'Azerbaigian, mostrando la sua forza militare nonostante le proteste del Paese. L'Azerbaigian mantiene stretti legami con Israele, che Teheran considera uno dei suoi principali nemici regionali.