Il mistero dell'attacco alla fabbrica militare di Isfahan. Le ipotesi in campo

I fatti

Di certo si sa che almeno uno o più droni hanno colpito un impianto militare nella città di Isfahan, nel nord iraniano. Su tutto il resto siamo nel campo delle dichiarazioni, delle ipotesi, dei sospetti: chi l'ha lanciato, perché, quanti danni ha prodotto. Nessuno finora ha apertamente rivendicato l'azione.

Chi è stato

Il Wall Street Journal, che cita non meglio precisate fonti americane, punta il dito su Israele: meglio, sui servizi segreti israeliani. A quanto si legge, l'attacco ha preso di mira una fabbrica di munizioni del Centro di ricerca spaziale iraniano, già sotto sanzioni perché coinvolto nella produzione di missili balistici. I tempi sarebbero indicativi: l'azione arriva subito dopo l'insediamento del nuovo governo israeliano di destra a guida Netanyahu e proprio mentre Israele e Stati uniti dialogano sui modi per contrastare il programma nucleare dell'Iran. Nei giorni scorsi c'è stata la visita in Israele del capo della Cia Bill Burns. Arrivato oggi al Cairo, il segretario di stato Antony Blinken, sarà domani in Israele. Il 23 gennaio è iniziata un'esercitazione congiunta Stati Uniti- Israele su larga scala in Israele e nel Mediterraneo orientale. Chiamata Juniper Oak 2023,

l'esercitazione è stata anche presentata come un avvertimento all'Iran.

Fonti di intelligence internazionali hanno attribuito in passato al Mossad questo tipo di azioni.

La televisione emiratina Al-Arabiya sostiene che l'attacco ha coinvolto l'aviazione degli Stati Uniti e di "un altro Paese".

Israele, scrive il Jerusalem Post, “sta facendo finta di niente”, ma fonti di intelligence occidentale e fonti iraniane hanno attribuito in passato al Mossad "attacchi altrettanto riusciti contro l'impianto nucleare iraniano di Natanz nel luglio 2020, un altro impianto nucleare a Karaj nel giugno 2021".

L'attacco è stato lanciato dall'interno del territorio iraniano, scrive il New York Times, dato che è avvenuto a Isfahan, città lontana dai confini terrestri del Paese e dunque fuori dalla portata di eventuali droni lanciati dall'esterno dell'Iran. I mezzi usati sarebbero infatti, secondo le stesse autorità di Teheran, 3 MAV quadrirotore armati con esplosivo: droni che hanno un raggio d'azione molto ridotto e sono utilizzabili anche da personale non militare, essendo simili a quelli reperibili sul mercato. L'osservazione rafforza l'ipotesi che l'azione sia firmata da cellule di intelligence operative su territorio iraniano.

I danni

Teheran ha subito dichiarato che l'attacco “è stato sventato” grazie al sistema di difesa anti-aerea: "L'incidente, avvenuto alle 23.30 di sabato sera, ha danneggiato solo parte del tetto di un'officina e non ha provocato vittime o danni. Le attività continuano". Il luogo colpito è solo un "laboratorio" - sottolinea il ministero.

Affermazioni smentite, secondo il quotidiano Jerusalem Post, da "un mix di fonti di intelligence occidentali e fonti straniere", secondo cui, invece, l'attacco è stato un "enorme successo". “Quattro esplosioni contro una struttura che sviluppa armi avanzate vanno ben oltre il ‘danno al tetto’ dichiarato da Teheran” - scrive la testata israeliana. In video diffusi ieri sera sui social media, l'esplosione appare in effetti piuttosto ingente.

I commenti

Parla di "notte esplosiva" il consigliere presidenziale ucraino, Mykhailo Podolyak: "La logica della guerra è inesorabile e assassina. E impone un conto pesante agli autori e ai complici", scrive riferendosi al sostegno di Teheran all'invasione russa in Ucraina.

Teheran risponde per bocca del ministro degli Esteri Hossein Amir-Abdollahian: "questo vile attacco è parte dei tentativi portati avanti negli ultimi mesi dai nostri nemici per destabilizzare l'Iran. Ma non avrà effetto sulla volontà e le intenzioni dei nostri specialisti per lo sviluppo di un nucleare pacifico".