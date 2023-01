Attacco con machete a Times Square, Trevor Bickford potrebbe essere incriminato per terrorismo

Secondo un alto dirigente delle forze dell'ordine, scrive il New York Times , Trevor Bickford , il 19enne arrestato dopo l'attacco, era partito dalla sua casa di Wells, nel Maine, per andare a New York e colpire la polizia in un “atto di terrorismo islamico”. Finora il giovane è stato accusato di aggressione e tentato omicidio ma, secondo il quotidiano, rischia di essere incriminato anche per terrorismo. Prima dell'assalto, il giovane aveva scritto una lettera di testamento e di addio alla sua famiglia nel diario personale, dove aveva espresso anche il desiderio di unirsi ai talebani in Afghanistan e di morire da martire.

Attentato terroristico di matrice islamica: è quello che si sarebbe sfiorato a Times Square la notte di Capodanno. In una delle piazze più iconiche al mondo, poche ore prima della tradizionale cerimonia del Drop Ball , la discesa della gigantesca sfera di cristallo per accogliere l'anno nuovo, un uomo di 19 anni ha aggredito tre agenti con un machete . Per fortuna non ci sono state conseguenze più gravi e l'aggressore è stato neutralizzato. Col passare delle ore, non sembra più trattarsi del gesto di un folle ma quello di un lupo solitario, recentemente radicalizzatosi.

L'Fbi sta ricostruendo la sua vita: atleta alle scuole superiori, dove era uno studente di livello medio, premiato come artista, il giovane sembra essersi perso dopo la morte del padre (per droga, diversi anni fa). Nell'ultimo anno e mezzo si era convertito all'Islam , spesso pregando nelle moschee, e aveva maturato una rabbia per la persecuzione dei musulmani all'estero, compresi i Rohingya in Birmania e gli Uiguri in Cina, decidendo di andarsene dagli Stati Uniti e di combattere per loro. La meta era Kabul. La sua famiglia aveva allertato la polizia.

“Temo molto che non ti pentirai davanti ad Allah e quindi ho la speranza nel mio cuore che una parte di te creda, in modo da poter essere portato fuori dal fuoco dell'inferno” le sue parole alla madre. Bickford evocava anche il fratello, che lavora nell'esercito Usa, criticandolo per il fatto di indossare la divisa del nemico.

Secondo la Cnn, l'Fbi lo aveva pure interrogato a metà dicembre e lo aveva inserito nella watch list. Ma, dato che i talebani non sono stati designati come entità terroristica, il piano di viaggiare in Afghanistan per unirsi a loro non era perseguibile come reato di “supporto materiale ad un gruppo terroristico”. Venerdì sera ha alloggiato in un hotel di Manhattan e sabato sera è entrato in azione. Il suo obiettivo era la polizia, non la folla che tornava a riempire Times Square dopo due anni di limitazioni per la pandemia. Così, durante i controlli ad un checkpoint per entrare nella piazza, ha estratto il machete e ha colpito due agenti alla testa, uno dei quali al primo giorno di servizio (entrambi sono stati dimessi). Un terzo ha avuto la prontezza di sparare, ferendolo alla schiena, gesto che lo ha messo fuori gioco.

Il giorno prima, la polizia di New York aveva lanciato l'allerta per la diffusione di un video su piattaforme allineate con l'Isis, in cui si sollecitavano attacchi solitari in vista della vigilia di Capodanno, con esplosivi, armi, coltelli e tossine. Se quello di Bickford sarà valutato, come probabile, anche come un attacco terroristico, sarà il primo del genere alle tradizionali celebrazioni di fine anno a Times Square.