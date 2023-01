Australian Open. Camila Giorgi al terzo turno, fuori Lucrezia Stefanini. Avanti Djokovic

Altro show di Camila Giorgi che vola al terzo turno degli Australian Open. La 31enne di Macerata, n.70 Wta, dopo aver lasciato un solo game all'esordio alla russa Pavlyuchenkova, ha battuto 6-4 6-3, in poco meno di un'ora e mezza di partita, la slovacca Anna-Karolina Schmiedlova, numero 105 Wta, proveniente dalle qualificazioni, che aveva eliminato a sorpresa in due set Martina Trevisan, 21esima testa di serie. Sarà Belinda Bencic l'avversaria di Camila Giorgi nel terzo turno, testa di serie numero 12 ma tornata fra le Top Ten grazie al successo nel secondo dei due Wta 500 disputati ad Adelaide, la svizzera ha sconfitto per 7-6(6) 6-3 la statunitense Claire Liu.

La Giorgi, rientrata nel circuito per le qualificazioni di Adelaide II, dopo quasi quattro mesi e mezzo di stop, non vinceva due match di fila nello stesso torneo dal "1000" di Toronto lo scorso agosto. L'azzurra all'undicesima partecipazione, raggiunge così per quinta volta il terzo turno (2015, 2019, 2020 e 2022 le precedenti) a Melbourne, suo miglior risultato nello Slam Down Under.

Mentre, finisce al secondo turno l'avventura di Lucrezia Stefanini sui campi di cemento di Melbourne. La 24enne di Carmignano, numero 141 del ranking e promossa dalle qualificazioni, dopo aver centrato la sua prima vittoria in un main draw Major (alla prima partecipazione) battendo in rimonta la tedesca Maria, ha ceduto 6-3 6-1, in un'ora e 22 minuti, alla russa Varvara Gracheva, numero 98 Wta e che all'esordio aveva travolto la connazionale Kasatkina, numero 8 del ranking. Grazie alle quattro vittorie tra qualificazioni e main draw, la Stefanini si è comunque assicurata il "best ranking", virtualmente è numero 114 Wta, 26 posizioni più su rispetto al suo precedente.