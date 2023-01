Milano, auto della polizia locale incendiate: trovate molotov in un parco vicino al Municipio

Alcune molotov, almeno tre bottiglie, sono state trovate dagli agenti della Digos in un parco non lontano dalla sede del quinto municipio del comune di Milano e dove, nella notte, due auto della Polizia locale sono state incendiate.

L'ipotesi è che con lo stesso tipo di ordigno, intorno alle 3.30, sia stata colpita una delle due pattuglie in sosta su una rampa nel retro del palazzo. Le fiamme si sarebbero poi propagate danneggiando parzialmente la seconda macchina mentre la prima è andata semidistrutta.

L'incendio è avvenuto in viale Tibaldi e, al momento, non risulta alcuna rivendicazione ancora in merito ma non si può escludere, a detta di chi indaga, che il fatto sia legato alle azioni che stanno portando avanti gli antagonisti dell'area anarchica e legate alla vicenda di Alfredo Cospito.

Dei fatti è stato informato il pm di turno Rosario Ferracane e la Procura di Milano ha aperto un fascicolo contro ignoti per incendio e danneggiamento che è stato qindi assegnato alla Sezione distrettuale antiterrorismo.

Sul posto sono subito intervenuti gli uomini della Digos per ricostruire l'accaduto e acquisire le immagini dalle telecamere di videosorveglianza presenti sul luogo.