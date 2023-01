Autorizzato dalla Fda negli Usa un nuovo farmaco che rallenta il declino provocato dall'Alzheimer

La Food and Drug Administration degli Stati Uniti ha autorizzato il farmaco Leqembi per il morbo d'Alzheimer. "Questa opzione terapeutica è l'ultima terapia per mirare e influenzare il processo patologico alla base dell'Alzheimer, invece di trattare solo i sintomi della malattia", ha spiegato Billy Dunn, direttore del dipartimento di neuroscienze presso il “Center for Drug Evaluation and Research” della Fda. Leqembi è il secondo di una nuova categoria di farmaci approvati per il morbo di Alzheimer che prendono di mira la patofisiologia fondamentale della malattia. Il farmaco sviluppato dall'azienda farmaceutica giapponese Eisai a cui si è affiancata la società americana Biogen, negli studi eseguiti ha mostrato risultati promettenti per la cura della malattia, da cui sono affetti circa 6,5 milioni di americani, con un evidente rallentamento della sua progressione. Il trattamento, punta a ridurre il declino cognitivo e potrà essere somministrato ai pazienti che non hanno ancora raggiunto uno stadio avanzato della malattia. La Fda ha garantito al farmaco il via libera accelerato e questo significa che le due società dovranno condurre altri studi. Il farmaco costerà 26.500 dollari l'anno a persona, riportano i media americani. "L'Alzheimer è una malattia molto invalidante per chi ne è affetto e ha effetti devastanti per le persone che stanno vicino" ai malati.

Pixabay Cervello

L'approvazione del nuovo farmaco non arriva tuttavia senza polemiche e dubbi da parte della comunità scientifica. Diversi esperti sostengono che non sia chiaro, in base alle prove mediche, se Leqembi possa effettivamente rallentare il declino cognitivo in misura significativa tale da essere utile ai soggetti affetti dal morbo anche in rapporto al suo notevole costo. Il farmaco probabilmente ritarda il declino cognitivo causato dalla malattia solo di pochi mesi e gli esperti sono divisi nell'affermare se questo possa effettivamente dare benefici reali come una maggiore indipendenza alle persone. Nello studio più ampio condotto da Eisai, sono stati monitorati i risultati dei pazienti su una scala di 18 punti che misura la memoria, il giudizio e altre capacità cognitive. Dopo 18 mesi, i pazienti che hanno ricevuto Leqembi hanno registrato un calo cognitivo più lento di mezzo punto sulla scala di 18 rispetto ai pazienti che hanno ricevuto un'infusione fittizia. Un ritardo nella degenerazione cognitiva che dovrebbe ammontare a poco più di cinque mesi.

Pixabay Alzheimer