Avvio incerto per le borse in attesa dei dati macroeconomici

Dopo la giornata di ieri, la prima in negativo da inizio anno, sembrano voler tornare a sorridere i listini europei, e aprono in positivo ma con il passare dei minuti limano i guadagni fino a tornare in rosso Parigi (-0,2) E Francoforte (-0,15) resta positiva solo Milano che segna un +0,2. Si attendono per oggi importanti dati, quelli sulla disoccupazione negli stati uniti e sulle vendite al dettaglio in Europa.



Nel frattempo primi dati dalla Germania: Un drastico calo degli ordini dell'industria, -5,3, il dato più basso da luglio 2020, e un leggero aumento (1,1) delle vendite al dettaglio.

Pesa sui listini europei e soprattutto americani la disillusione sulle politiche sui tassi d'interesse delle banche centrali

Wall street ieri ha chiuso ancora in negativo, Nasdaq ha perso quasi un punto e mezzo il Dow Jones uno.

Chiudono invece in positivo in mattinata i listini asiatici. Si punta su una ripresa della Cina. Tokyo guadagna oltre mezzo punto, Shanghai (+0,23) e Shenzen (+0,32), negativa Hong Kong (-0,05%).

Il prezzo del gas, importante per l'inflazione, stabile a 69 euro megawattora, il prezzo più basso da oltre un anno.