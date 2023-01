Avvio positivo per le borse, gas sotto 60 euro

Avvio in cauto rialzo per la borse europee dopo che Tokyo ha chiuso i calo di oltre l'1%. Milano sale di mezzo punto percentuale mentre Londra Parigi e Francoforte registrano rialzi di circa lo 0,25%. Occhio al vertice di Davos che ha inizio oggi ma anche ai dati macro che verranno diffusi in settimana tra cui il Beige Book della Fed e le decisioni della Boj in tema di politica monetaria.

Il gas scende sotto i 60 euro al mwh, per la prima volta da dicembre 2021, stabile lo spread a 183 punti base, rendimento decennale al 3,98%. Oggi Wall Street resterà chiusa per festività.