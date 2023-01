Un'azienda petrolifera russa offre dei soldi per la distruzione dei tank Abrams e Leopard

L'azienda petrolifera russa “FORES”, specializzata nella fornitura dei macchinari per pozzi petroliferi, ha offerto premi in denaro per la distruzione dei carri armati Abrams e Leopard: si tratta dell’equivalente di 66 mila euro per il primo mezzo corazzato distrutto e poi 6 mila euro per ciascuno successivo. Offerti soldi anche per l’abbattimento degli aerei F-15 e F-16, l’ammontare della “taglia” per i quali però non è specificata.

L’attore nazionalista russo Ivan Ohlobystin, dal canto suo, ha raddoppiato la posta, comunicando che, a sua conoscenza, “i rappresentanti di industrie big russe” non identificate, avrebbero fissato il maxi premio per l’equivalente di 133 mila euro per ogni carro armato Abrams distrutto in Ucraina.