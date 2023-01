Barcellona - Real Madrid 3-1, tre errori madrileni regalano la Supercoppa spagnola al Barça

Il Barcellona conquista la sua quattordicesima Supercoppa di Spagna battendo per 3-1 il Real Madrid di Carlo Ancelotti, nella partita disputata al King Fahd International Stadium di Riyadh, in Arabia Saudita. Decisive le reti di Gavi, Robert Lewandowski e Pedri. Il Barcellona domina ogni aspetto della partita e approfitta di tre errori del Real per segnare altrettanti gol.

La rete del vantaggio

Catalani in vantaggio al 33° minuto dopo che il difensore del Real, Antonio Ruediger, passa la sfera nella sua stessa area a Sergio Busquets del Barca. Ne scaturisce un'azione che termina con Gavi tutto solo nell'area piccola da cui segna con un sinistro di precisione. Lewandowski raddoppia 12 minuti più tardi: Frenkie de Jong trova Gavi che riesce a infiltrarsi dietro le linee difensive del Real, accelera sulla sinistra e serve l'attaccante polacco che centra l'obiettivo.

Madrileni nel pallone

Dopo un primo tempo senza un solo tiro in porta, nella ripresa il Real Madrid dà l'impressione di essere nel panico e di cercare solo di limitare i danni. Ma un nuovo errore regala al Barcellona la tripletta. Dani Ceballos, entrato al 65°, perde un pallone a metà campo, Gavi accelera e crossa a Pedri che insacca di prima.

Benzema salva l'onore del Real

Karim Benzema firma il gol della bandiera nel recupero grazie a una ribattuta dopo che il portiere del Barcellona Marc-André ter Stegen gli aveva respinto un primo tentativo.