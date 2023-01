Daniel Barenboim lascia l'Opera Berlino per motivi di salute

All'età di 80 anni, uno dei più grandi virtuosi del XX secolo aveva già dovuto osservare una lunga pausa nel 2022 e rinunciare a diversi impegni. Barenboim aveva fatto un ritorno al pulpito per dirigere la nona sinfonia di Beethoven, in occasione di due concerti di Capodanno a Berlino, il 31 dicembre e il 1º gennaio, in uno Staatsoper stracolmo che gli aveva riservato una ovazione. Il suo contratto scadeva nel 2027.

Dopo l'annuncio via social nel mese di ottobre, Barenboim, ha dichiarato in una nota il suo definitivo addio: "Sfortunatamente, la mia salute è peggiorata in modo significativo nell'ultimo anno. Non posso più fornire le prestazioni che sono giustamente richieste a un direttore musicale generale".

Daniel Barenboim, il leggendario pianista e direttore d'orchestra, affetto da una malattia neurologica, ha annunciato le sue dimissioni per motivi di salute dall'Opera di Berlino, che ha diretto per 30 anni.

Nato in Argentina, Barenboim ha iniziato a suonare il piano a livello internazionale all'età di 10 anni, prima di diventare un direttore d'orchestra internazionale. "A 11 anni, Daniel Barenboim è già un fenomeno", scriveva allora il grande maestro tedesco Wilhelm Furtwängler. Le sue registrazioni dei cinque concerti per pianoforte di Beethoven o ancora dell'integrale dei concerti per pianoforte di Mozart faranno la storia. Con sua moglie, la violoncellista britannica Jacqueline du Pré, sarà uno dei migliori duetti musicali del secolo, fino alla morte prematura della musicista nel 1987, all’età di 42 anni, sconfitta da una sclerosi multipla.

Barenboim dirige per 14 anni l'Orchestra di Parigi. Nominato direttore artistico e musicale della nuova Opéra Bastille, fu licenziato da Pierre Bergé sei mesi prima dell'apertura.

Il direttore iniziò una carriera americana alla guida della Chicago Symphony Orchestra, parallelamente alla direzione del prestigioso Staatsoper di Berlino.

Israeliano, argentino, spagnolo e titolare dal 2008 di un passaporto palestinese, Barenboim si è sempre battuto per la pace, soprattutto in Medio Oriente, e non ha mai esitato a schierarsi. In particolare ha creato una fondazione e un'orchestra per promuovere la cooperazione tra i giovani musicisti di Israele e dei paesi arabi. Nominato "messaggero di pace" dell'ONU nel 2007, dirige un concerto storico a Gaza nel 2011.