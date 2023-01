Bari, aggressione contro un'infermiera: una paziente la insegue e la colpisce con calci e sul volto

Una giovane infermiera in servizio all'ospedale Di Venere di Bari è stata aggredita ieri da una paziente che le ha lanciato il mouse del computer in faccia, l'ha presa a calci, inseguita e minacciata, fino a quando la donna ha trovato rifugio in uno spogliatoio.

La comunicazione è stata diffusa dalla Asl di Bari, sottolineando che la paziente era arrivata con "una banale ferita al dito" e ha aggredito l'infermiera solo perché le ha spiegato "che i codici rossi più gravi hanno la precedenza rispetto agli altri".

L'infermiera ha riportato un trauma contusivo escoriato degli arti inferiori per una prognosi di 7 giorni.