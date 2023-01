Canotta di LeBron James venduta all'asta per 3,7 milioni di dollari

Una maglia indossata dalla superstar del basket Nba LeBron James è stata venduta all'asta per 3,7 milioni di dollari, cinque volte più rispetto al record precedente per una delle sue canotte.

Il forte aumento potrebbe essere dovuto al fatto che la 38enne icona dei Los Angeles Lakers si sta avvicinando ad un record di tutti i tempi della Nba: James ha bisogno di soli 178 punti per eclissare il primato di 38.387 punti della leggenda dei Lakers Kareem Abdul-Jabbar.

Sotheby's a New York ha venduto la maglia che James ha indossato mentre giocava per i Miami Heat nella vittoria della settima partita delle finali NBA del 2013 contro i San Antonio Spurs. Ha infranto il precedente record di $ 630.000 per una sua canotta All-Star indossata nel 2020.

I cimeli sportivi sono un grande affare. La maglia delle finali NBA del 1998 di Michael Jordan, venduta per 10,1 milioni di dollari nel settembre 2022, è attualmente l'oggetto più prezioso.

La maglia "la mano de dios" di Diego Armando Maradona è stata venduta per 9,3 milioni di dollari da Sotheby's a Londra lo scorso anno.