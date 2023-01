Bce: i tassi devono salire per frenare l'inflazione, stretta sui bond da marzo

Per la Bce "i tassi di interesse debbono ancora aumentare in misura significativa a un ritmo costante per raggiungere livelli sufficientemente restrittivi da assicurare un ritorno tempestivo dell'inflazione all'obiettivo del 2% nel medio termine". Lo scrive la banca centrale nel Bollettino dando conto delle decisioni del Consiglio direttivo del 15 dicembre, e confermando che da marzo il portafoglio dei bond acquistati negli anni col programma 'App' "sarà ridotto a un ritmo misurato e prevedibile" pari, in media, a 15 miliardi di euro al mese sino alla fine del secondo trimestre del 2023 e che verrà poi determinato nel corso del tempo.

"Le misure di bilancio attuate a sostegno delle famiglie in risposta all’elevato livello delle quotazioni energetiche e dell’inflazione dovrebbero frenare l’incremento dei prezzi nel corso del 2023. Una volta revocate, tuttavia, l’inflazione riprenderà a salire. Le strozzature dal lato dell’offerta si stanno gradualmente attenuando, sebbene i loro effetti stiano ancora contribuendo all’inflazione, soprattutto per quando riguarda i prezzi dei beni", osserva la Banca Centrale europea.

Viene ribadito, ancora una volta, il richiamo ai governi a fare in modo che le misure volte a proteggere l'economia dall'impatto degli elevati prezzi dell'energia siano "temporanee, mirate e modellate al fine di preservare gli incentivi a un minore consumo di energia". La Bce ribadisce anche un ulteriore messaggio: "Qualora le misure non soddisfacessero questi criteri potrebbero verosimilmente esacerbare le pressioni inflazionistiche, rendendo necessaria una risposta di politica monetaria più forte", si legge.

In pratica, se la Bce dovesse ritenere che le misure conto il caro energia abbiano effetti inflazionistici, potrebbe decidere di essere anche più aggressiva nella sua stretta monetaria, che al momento prevede ulteriori aumenti ai tassi di interesse riduzioni dei portafogli di titoli, prevalentemente pubblici accumulati negli anni scorsi.

Nel periodo tra settembre e metà dicembre 2022, si sottolinea nel documento, fra aspettative di un inasprimento più marcato della politica monetaria, "i tassi di interesse a più lungo termine sono cresciuti, nel complesso, solo lievemente" e "i differenziali sui titoli di Stato si sono ridotti", rileva la Bce in un'analisi sull'andamento dei mercati finanziari nel Bollettino economico, che si sofferma sull'andamento di Italia e Grecia che pare smentire chi temeva un'impennata degli spread fra annunci di rialzi dei tassi e smantellamento del Qe. "I differenziali sui titoli di Stato italiani e greci a dieci anni - nota il documento - sono scesi,rispettivamente, di 18 e 22 punti base".

Per quel che riguarda i salari, "in prospettiva, nei prossimi trimestri si dovrebbe assistere a una crescita dei salari molto marcata rispetto ai profili storici. Ciò riflette mercati del lavoro solidi che finora non sono stati colpiti in misura dirimente dal rallentamento dell’economia, aumenti dei salari minimi nazionali e un certo adeguamento delle retribuzioni agli elevati tassi di inflazione. Oltre il breve periodo l’atteso rallentamento dell’economia nell’area dell’euro e l’incertezza in merito alle prospettive economiche eserciteranno probabilmente delle pressioni al ribasso sulla crescita salariali".