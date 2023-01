Beirut, rabbia e scontri con la polizia: si tenta di insabbiare l'inchiesta sull'esplosione al porto

Alta tensione a Beirut, con scontri tra polizia e manifestanti e almeno 8 feriti, di fronte al Palazzo di giustizia della capitale. Il motivo delle proteste è legato alla decisione delle autorità giudiziarie di rimettere in libertà tutte le 17 persone fermate all'indomani della devastante esplosione del porto del 4 agosto 2020, nella quale morirono 250 persone e altre seimila rimasero ferite. L'ordine di rilascio, emesso ieri dal procuratore della Corte di Cassazione, Ghassan Oueidat, è una delle misure messe in atto dall'élite politica al potere per far di fatto deragliare l'inchiesta giudiziaria in corso. La nomina di Oueidat ha origine politica e il condizionamento dei partiti sull’andamento delle vicende processuali si conferma molto forte. La stessa élite politica è infatti accusata da più parti di essere responsabile dello stoccaggio illegale, per ben sette anni, delle 2750 tonnellate di nitrato di ammonio esplose nell'hangar n.12 dello scalo marittimo, situato di fronte al cuore della capitale.

Twitter Il giudice che indaga sull'esplosione dell'agosto 2020

Il giudice Tareq Bitar, incaricato di guidare l'inchiesta, ha finora compilato una lista di personaggi eccellenti dell'apparato istituzionale e di sicurezza coinvolti a vario titolo nell'esplosione. Il procuratore Oueidat ha più volte intimato a Bitar di non proseguire l'inchiesta, incriminandolo per “ribellione contro la magistratura” dopo che Bitar stesso, il giorno precedente, lo aveva citato in giudizio nell'ambito delle indagini. Dal canto suo, il magistrato ha subito fatto sapere di non avere alcuna intenzione di rinunciare alle indagini. Egli gode inoltre del sostegno dei tanti cittadini, che hanno dato vita al sit-in di oggi. A riferire degli scontri tra manifestanti e polizia, alcuni media locali. La Croce Rossa è intervenuta sul posto per medicare alcuni feriti (di cui uno alla testa). La polizia ha usato gas lacrimogeni e manganelli per disperdere la folla di dimostranti, riferiscono testimoni oculari e i media presenti sul posto, tra cui il quotidiano L’Orient de Jour. Al raduno hanno preso parte anche diversi deputati. Denunciate anche intimidazioni e vessazioni da parte delle guardie del corpo del ministro della Giustizia, Henry Khoury. I familiari delle vittime in un comunicato hanno denunciato “un golpe politico, giudiziario e di sicurezza” nella decisione del procuratore Oueidat di incriminare Tarek Bitar. “È come se ci uccidessero ancora e ancora. Non ci sono leggi o indagini in Libano. La nostra unica speranza è la comunità internazionale” ha dichiarato Mireille Khoury, la madre di Elias, un adolescente ucciso dall'esplosione.