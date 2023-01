Benzina, prezzo salito di quasi 20 centesimi nel 2023

Con l'anno nuovo aumenta il prezzo dei carburanti. Nel 2023 fare benzina costa 20 centesimi al litro in più rispetto al 2022. La ragione va ricercata in una, in particolare, delle voci di costo della benzina alla pompa. Fino alla fine di dicembre valeva infatti la decisione governativa di abbassare le imposte indirette, ovvero le accise. Con la fine dell'anno è decaduto lo “sconto” e si torna all'applicazione normale delle accise a cui va aggiunta l'Iva. Col nuovo anno, inoltre, il listino prezzi del barile si rinnova e per il 2023 registra un lieve aumento. Ecco spiegato il balzo di circa 20 centesimi in più al litro.

E come incide sul portafogli? Calcolatrice alla mano, per chi possiede una macchina di media cilindrata e fa un pieno di 30 litri, significa aggiungere quasi 6 euro di spesa in più rispetto all'anno precedente.

"Il 2022 si è chiuso con un rialzo dei listini" e il 2023 si è aperto con "l'aumento delle accise su benzina, gasolio e Gpl, tornate al livello normale del 21 marzo 2022. Anche le quotazioni dei prodotti raffinati hanno chiuso l'anno con un aumento, il terzo consecutivo", spiega il quotidiano specializzato Staffetta quotidiana. Ieri, primo gennaio, è arrivato l'aumento delle accise: +15 cent/litro su benzina e gasolio, +2,8 cent/litro sul Gpl. Un rialzo, spiega Staffetta quotidiana, cui va aggiunta l'Iva e che quindi ha un impatto sui prezzi alla pompa di 18,3 cent/litro su benzina e gasolio e di 4,3 cent/litro sul Gpl. La benzina self service sale in media a 1,732 euro/litro (+106 millesimi, compagnie 1,730, pompe bianche 1,738), per il diesel 1,794euro/litro (+102, compagnie 1,791, pompe bianche 1,803). Quanto al servito, la benzina sale a 1,891 euro/litro (+117,compagnie 1,918, pompe bianche 1,820), il diesel a 1,953euro/litro (+114, compagnie 1,979, pompe bianche 1,884). Il Gpl servito a 0,780 euro/litro (+15, compagnie 0,790, pompe bianche0,767).