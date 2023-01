Bergamo-Brescia capitale italiana della Cultura. I due sindaci: che sia "un anno di rinascita"

"Abbiamo trovato nella grande comunità dei sindaci e degli amministratori sostegni sinceri e decisivi ed un Parlamento attento, di fronte alla richiesta avanzata da me e da Giorgio Gori, di poter godere di un anno di riscatto e di rinascita, cioè questo". È la dichiarazione del sindaco di Brescia, Emilio Del Bono, dal palco della cerimonia di inaugurazione di Bergamo-Brescia Capitale italiana della cultura del 2023, che si tiene in contemporanea nei teatri delle due città.

"Due città, una sola capitale. Due città che hanno progettato insieme, perché essere comunità conviene e fa stare bene, perché solo così si è più umili e lungimiranti - ha concluso - . Godiamoci questo anno e facciamolo anche per chi non c'è più, ma che ci guarda. Una sfida di due città e due terre che una volta tanto non competeranno una contro l'altra ma saranno una con l'altra".