Biden arriva a El Paso per la sua prima visita sul punto d'ingresso dei migranti

Joe Biden è arrivato al El Paso , la città del Texas al confine con il Messico diventata epicentro della crisi di migranti che vede arrivi record negli Stati Uniti. È la sua prima visita da quando è presidente . Ad accoglierlo anche il governatore dello Stato, il repubblicano Gregg Abbott , che in passato lo ha accusato di aver trasformato il confine in un colabrodo.

ll presidente Biden in visita in Texas, 8 gennaio 2023

Biden ha annunciato giovedì scorso il piano della sua amministrazione per bloccare gli arrivi al confine dei migranti cubani, haitiani e nicaraguensi, allargando il computo delle nazionalità che possono essere espulse in Messico.

Nello stesso momento l'amministrazione democratica ha aperto a nuovi percorsi legali per far entrare nel Paese immigrati cubani, nicaraguensi e haitiani, consentendo fino a 30.000 persone di questi tre paesi più il Venezuela di entrare negli Usa legalmente in aereo ogni mese .

Pur ricevendo elogi da alcuni gruppi industriali statunitensi che cercano disperatamente di risolvere la pressante carenza di manodopera, le mosse di Biden si sono attirate le critiche dagli attivisti per i diritti umani e di alcuni democratici che affermano che le nuove restrizioni sono un passo indietro rispetto alle promesse della campagna elettorale del 2020 di ripristinare i diritti storici ai richiedenti asilo.

Dal canto suo, il governatore repubblicano del Texas, Greg Abbott, incontrando Biden a El Paso gli ha consegnato una lettera che prevede cinque passaggi per affrontare la crisi al confine - inclusa la detenzione per i milioni di persone che sono già entrati negli Stati Uniti illegalmente. Il deputato repubblicano Jim Jordan ha dichiarato domenica a Fox News che il suo partito potrebbe aiutare i democratici, ma solo se Biden adottasse le politiche dell'ex presidente Donald Trump. Tali politiche includevano la separazione dei bambini dai loro genitori migranti come parte di un approccio di "tolleranza zero" per scoraggiare l'immigrazione illegale.