Biden: "Per il sesto mese continuativo l'inflazione è scesa"

"Oggi abbiamo buone notizie sull'economia, per il sesto mese consecutivo l'inflazione è scesa". Così il presidente americano Joe Biden commenta gli ultimi dati sui prezzi durante una conferenza stampa sulle misure economiche della sua amministrazione. Biden ha sottolineato che l'inflazione è scesa al 6,5% in dicembre, "dal 9,1% di questa estate, il livello più basso dall'ottobre del 2021". Il presidente ha sottolineato che la benzina è scesa di 1,70 dollari dal suo picco e questo ha consentito di far risparmiare alle famiglie americane 180 dollari al mese, aggiungendo che la disoccupazione è scesa al livello più basso degli ultimi 50 anni.

E' una dimostrazione che "il mio piano economico funziona", ha detto il presidente, parlando alla Casa Bianca.

Per la precisione, nel mese di dicembre l'indice dei prezzi al consumo negli USA è diminuito dello 0,1% su base mensile, dopo essere aumentato dello 0,1% a novembre. Su base annua l'aumento è del 6,5%, da raffrontare a un incremento del 7,1% misurato a novembre. Dopo la diffusione dei dati sulla frenata dell'inflazione negli USA, il dollaro è sceso ai minimi degli ultimi 9 mesi sull'euro e le borse europee si sono mosse in territorio positivo.