Biotestamento: in 5 anni di legge, depositato solo dallo 0,4% degli italiani

In occasione di questo anniversario l' Associazione Luca Coscioni , che si è battuta per il testamento biologico, ha lanciato una campagna di sensibilizzazione e di informazione attraverso un video con il contributo di Giobbe Covatta.

Secondo i dati resi noti dall'Associazione, solo lo 0,4% degli italiani (185.500) ha depositato le disposizioni anticipate di trattamento (Dat). Un vuoto determinato innanzitutto dalla mancanza di conoscenza dello strumento entrato in vigore esattamente cinque anni fa, il 31 gennaio del 2018.

Da parte del Ministero della Salute infatti, spiega l'associazione, non è mai stata condotta alcuna campagna informativa a beneficio delle persone, come invece dovrebbe avvenire e indicato nella legge stessa. "Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministero della salute, le regioni e le aziende sanitarie provvedono a informare della possibilità di redigere le DAT in base alla presente legge, anche attraverso i rispettivi siti internet".

Da qui l'iniziativa dell'Associazione Luca Coscioni con un video semplice e chiaro per spiegare ai cittadini cos'è, come si fa e dove si può depositare il testamento biologico.