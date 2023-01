Arresti per immigrazione clandestina: l'ombra dell'Isis,

C'è l'ombra della Jihad e del terrorismo nella vasta operazione "Wet shoes" - scarpe bagnate - della Polizia di stato: 3 gli arresti per immigrazione clandestina, con 44 perquisizioni in tutta Italia: tra i destinatari delle misure cautelari, le forze dell'ordine avrebbero identificato " movimentazioni finanziarie sospette, che potrebbero essere connesse a fenomeni terroristici".

L'Ombra della Jihad Secondo gli investigatori erano presenti anche alcuni soggetti "contigui a circuiti di combattenti impegnati in teatri di Jihad", uno spunto che apre la pista ad approfondimenti che seguirebbero tracce, che portano al terrorismo : in particolare dai tre soggetti destinatari della misura cautelare, le forze dell'ordine avrebbero identificato " movimentazioni finanziarie sospette che potrebbero essere connesse a fenomeni terroristici".

"Una fitta rete, con pubblici ufficiali ed aziende"

Gli arrestati - così nell'ordinanza - "grazie ad una fitta rete di complicità intessuta sul territorio maceratese (in cui figurano titolari di aziende e pubblici ufficiali, con estensioni in diverse zone del territorio nazionale ed estero), avevano costituito un sodalizio criminale in grado di gestire l’approdo clandestino sulle coste siciliane di stranieri".

L'organizzazione criminale, forniva il supporto logistico e le coperture occorrenti per "ottenere la documentazione necessaria a favorire loro trasferimento su tutta l’area Schengen".



Le perquisizioni in tutta Italia

Nel corso dell’operazione di polizia sono state eseguite 44 perquisizioni nei confronti di 18 indagati per vari reati e di altre 26 persone, risultate "contigue a vario titolo", all’organizzazione e tutte attestate nelle province di Ancona, Fermo, Ferrara, Catanzaro, Modena, Macerata, Siracusa e Verona.