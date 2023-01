Bolsonaro non ha fretta di tornare in Brasile, chiede un visto turistico di 6 mesi negli USA

L'ex presidente brasiliano Jair Bolsonaro ha chiesto un visto di sei mesi per restare negli Stati Uniti.

Si tratta, scrive il Financial Times che per primo ha riportato la notizia, di un visto turistico. Gli Stati Uniti hanno ricevuto la domanda venerdì, ha precisato l'avvocato Felipe Alexandre, aggiungendo che Bolsonaro rimarrà nel Paese in attesa di una risposta. “Vorrebbe prendersi una pausa, schiarirsi le idee e divertirsi a fare il turista negli Stati Uniti per qualche mese, prima di decidere quale sarà il suo prossimo passo”, ha detto il legale.

La domanda arriva circa due settimane dopo che decine di deputati democratici statunitensi hanno invocato l'intervento dell'Amministrazione Biden per revocargli il visto diplomatico con cui era entrato nel Paese - non più valido dopo l'insediamento del suo successore Lula da Silva - o qualsiasi altra autorizzazione che gli permetta di restare negli Usa.

Bolsonaro, arrivato in Florida a fine dicembre e assente alla cerimonia di giuramento di Lula il giorno di Capodanno, non era in Brasile quando migliaia di suoi sostenitori assaltarono i palazzi del potere, a Brasilia, lo scorso 8 gennaio. L’ex capo dello Stato chiede quindi di prolungare la sua permanenza negli Usa, proprio mentre in patria proseguono le indagini sull’assalto alle istituzioni brasiliane che, a detta di Lula, ha visto in lui il principale “ispiratore morale”. Il nuovo governo ha ordinato un'indagine su Bolsonaro e ha arrestato il suo ultimo ministro della Giustizia, Anderson Torres.