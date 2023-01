Bolsonaro dalla Florida, circondato da supporter: "Incredibile quello che è successo a Brasilia"

Appare all’esterno della sua dimora in Florida, dove si trova dallo scorso 30 dicembre. L'ex presidente brasiliano Jair Bolsonaro definisce “incredibili” i fatti dell’8 gennaio a Brasilia, ovvero l’assalto ai palazzi istituzionali da parte dei suoi sostenitori.

Conversando con alcuni supporter radunati all’esterno della villa, quello che viene indicato da Lula come ispiratore e “mandante morale” della guerriglia urbana di una settimana fa si dice dispiaciuto e rivendica la sua estraneità a quel “tentato golpe”, come pure è stato definito. “Mi dispiace per quello che è successo l'8 gennaio, una cosa incredibile, purtroppo” ha detto tra le altre cose, aggiungendo che il suo governo “ha commesso errori” ma ha anche prodotto diversi “risultati” per il Paese. “Qualche errore viene fatto anche in casa, figuriamoci al governo. Ma a casa sappiamo chi è il responsabile, siamo sempre noi mariti” ha scherzato con i fan.

L'ex capo di Stato è stato immortalato in un video pubblicato sui social e poi diffuso dalla testata online Metropoles.

Bolsonaro è negli Stati Uniti ufficialmente in vacanza, anche se questa permanenza è stata interrotta da un ricovero in una clinica privata della Florida a causa di forti dolori addominali, dovuti all’accoltellamento che subì nel 2018 durante la campagna elettorale per la presidenza.

Aumentata la sicurezza in piazza dei Tre Poteri, cambia il vertice dell’azienda di informazione

Intanto, in Brasile continuano i provvedimenti del governo contro l’apparato di potere ritenuto connivente con i rivoltosi che hanno assaltato il Palazzo del Planalto e la sede del Congresso e del Tribunale supremo federale. Si è deciso di raddoppiare in modo permanente la presenza della polizia a Brasilia, portandola da 240 a 500 agenti, ma Lula non trascura gli aspetti comunicativi e la copertura mediatica fatta nei giorni scorsi sulla Capitol Hill brasiliana. Il presidente ha infatti deciso di rimuovere i vertici di Empresa Brasil de Comunicação (Ebc), la principale azienda di informazione pubblica del Paese. Il capo dello Stato ha emesso un decreto che revoca quasi l'intero Cda (presidente, direttore generale e direttori di Giornalismo, Amministrazione e Operazioni), lasciando in carica il direttore dei contenuti e della programmazione.

Come nuovo amministratore delegato ad interim è stata scelta la giornalista Kariane Costa, con un mandato fino al 30 ottobre 2023, rende noto Estadao. Secondo il ministro della Segreteria per le comunicazioni sociali, Paulo Pimenta, la sostituzione dei vertici significa “l'inizio del cambio di gestione” dell'azienda. I cinque dirigenti esonerati provenivano dalla gestione Bolsonaro ed erano ai posti di comando di Ebc durante la copertura giornalistica dell'assalto dell'8 gennaio. Creata nel 2007, durante il secondo mandato di Lula, come canale pubblicitario per il governo federale, Ebc ha anche due stazioni radio e 15 affiliate, oltre a possedere Agência Brasil, l'agenzia di stampa pubblica nazionale gestita dal governo.