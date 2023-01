Autismo, uno studio Usa: "Negli ultimi 20 anni casi aumentati di 5 volte"

Sono - come spesso accade in questo tipo di studi - dati da prendere con le pinze, ma i numeri sono impressionanti: un "boom" di casi di bambini con la sindrome dello spettro autistico, aumentati di "5 volte, negli ultimi 20 anni".

A pubblicarli, sulla rivista scientifica "Pediatrics", un team della Rutgers School of Public Health, che ha analizzato gli archivi della regione di New York-New Jersey tra il 2000, ed il 2016 (prima della pandemia dunque), relativo a 4.661 bimbi di quattro contee, tra questi "Il 32,3 per cento mostrava una disabilità intellettiva".

Dati tutti da approfondire intanto perchè - come dicono gli stessi ricercatori autori dello studio - "I bambini di colore erano legati al 30 per cento in meno di possibilità di ricevere una diagnosi corretta di autismo rispetto ai coetanei caucasici", e quindi una fetta importante della popolazione americana non sarebbe stata monitorata a dovere.

E poi, ancora, in quei 20 anni sono cambiate tante cose, la sensibilità - crescente - di istituzioni scientifiche e governi (questo a livello mondiale) nel prendere in considerazione questo disturbo, la "precocità" nelle diagnosi, in passato molto tardiva proprio perché per anni, spesso, di "autismo" si parlava molto poco, sia nei contesti privati e familiari, sia a livello pubblico.