Borse ancora in rialzo, il gas torna sotto i 70 euro

Segno più senza grandi scossoni per l'indice Ftse Mib di Milano (+0,58%), che oggi va meglio del resto d'Europa (Eurostoxx 50 +0,45%), così com'era andata meglio la prima settimana dell'anno, +6,22%. C'è una fase positiva che è stata rafforzata venerdì, quando negli Stati Uniti i dati sull'occupazione hanno mostrato un aumento dei posti di lavoro, sopra le attese, e in contemporanea una crescita dei salari minore delle attese, il che fa sperare in un rallentamento dei rialzi dei tassi da parte della banca centrale americana, nella prossima riunione, che terminerà il primo febbraio. Altre indicazioni importanti arriveranno questo giovedì, quando ci sarà il dato sull'inflazione negli Stati Uniti a dicembre. Sulla base di queste aspettative venerdì erano scesi i rendimenti dei titoli di Stato e lo spread Btp/Bund era tornato a 200 punti base. Oggi è a quota 202 punti base. Si è anche indebolito il dollaro e si è rafforzato quindi l'euro. Ora per comprare un euro ci vogliono 1,0676 dollari, +9% rispetto a tre mesi fa.

Nella notte risalita dei mercati asiatici, soprattutto dell'indice di Hong Kong, +1,78%: questo sembra dovuto alla fine dell'ultima restrizione anti-Covid. Da ieri non sono previste quarantene per arriva nel Paese dall'estero.

Sul fronte dell'energia, dopo un rialzo in apertura fino a 73,5 euro al megawattora il gas torna sotto i 70 euro, a quota 69,8, +0,4% rispetto alla chiusura di venerdì. Il 10 gennaio di un anno fa il prezzo era di 84 euro. In rialzo dopo la discesa della scorsa settimana anche il petrolio, con il Brent a 80 dollari al barile, +2%.

Tra i titoli a Piazza Affari, nel paniere del Ftse Mib maggiore rialzo per Tim (+4,63%), sempre sulle voci sulla rete unica, in particolare la dichiarazioni del fondo Macquarie Asset Management, socio di Cdp in Open Fiber. In un'intervista il suo capo italiano, Gianluca Ricci, si è detto favorevole al piano del governo per la creazione di una rete Tlc nazionale. Rialzi di oltre il 2% anche per Iveco, Ferrari e Tenaris. Maggiore ribasso per Erg, -2,07%; cali di oltre l'1% anche per Enel, Italgas e Generali Assicurazioni.